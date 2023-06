Aktuelle Prognose Hitze-Hammer in Deutschland – Dürresommer immer wahrscheinlicher

Für die Stadt Trier sagen verschiedene Wetter-Portale von Freitag bis Sonntag extreme Hitze voraus. Mit leichten Abweichungen zwischen den einzelnen Prognosen sollen die Höchsttemperaturen an den drei Tagen zwischen 29 und 31 Grad liegen. Ähnlich sieht es auch aus, wenn man weiter nördlich in die Eifel blickt. In Bitburg wird am Samstag ein Höchstwert von 29 Grad erwartet. In Gerolstein könnte es laut den aktuellen Vorhersagen bis zu 28 Grad heiß werden. Ähnliche Werte gibt es in Richtung Saarland und auch die Mosel abwärts.