Wetter : Dürre bis tief in den August hinein: Nächster Hitze-Höhepunkt kommt am Donnerstag

Dürre bis tief in den August hinein: Nächster Hitze-Höhepunkt kommt am Donnerstag

Trier Ganz Deutschland wartet auf den Regen, doch der wird nicht so schnell kommen. Das Wetter bringt auch in Rheinland-Pfalz zunächst wieder Höchsttemperaturen.

Im Laufe dieser Woche wird es wieder richtig heiß! Der Sommer 2022 steuert weiter auf einen möglichen Hitzerekord zu. Die Temperaturen am Dienstag sind dafür nur der Anfang. Im Westen und Süden Deutschlands rechnet TV-Wetterexperte Dominik Jung zunächst mit bis zu 33 oder 34 Grad. Am Mittwoch kann es danach noch etwas wärmer werden, bevor am Donnerstag die absoluten Höchstwerte der kommenden Tage bevorstehen.

Hitze-Wetter kommt auch nach Rheinland-Pfalz

„Der Donnerstag wird deutschlandweit extrem heiß. Vielfach werden mehr als 35 Grad erreicht“, erklärt Jung. Regional sind sogar bis zu 40 Grad möglich. Ein Blick auf die Wetterkarte verrät, dass am Donnerstag auch in Rheinland-Pfalz fast nirgendwo weniger als 35 Grad zu erwarten sind. In der Region Trier liegt die Prognose bei 37 Grad. In anderen Teilen des Landes könnte es vielleicht noch ein bisschen wärmer werden.