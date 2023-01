Wetter : Fällt der Winter flach? „Wärmeberg“ hilft im Januar beim Energiesparen

Nicht normal! Im Garten unserer Autorin blüht Anfang Januar schon die erste Anemone. Normalerweise entfalten diese Pflänzchen erst ab April ihre Blüten. Foto: Katharina de Mos Foto: TV/Katharina de Mos

Trier Gute Nachrichten für alle Sparfüchse: Ein echter Winter ist nicht in Sicht. Der Januar könnte schon wieder Extreme bringen. Und die Natur ist verwirrt.

Rekorde, Rekorde, Rekorde. Nach dem wärmsten und sonnigsten Jahr, das es in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gab, und nach dem wärmsten Silvester aller Zeiten, macht sich auch der Januar schon wieder auf den Weg, Außergewöhnliches zu bieten

Nach dem sehr kalten Auftakt des Winters im Dezember seien zunächst Zweifel laut geworden, ob die Prognose des US-Wetterdienst NOAA zutrifft, sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung. Der Wetterdienst hatte einen rekordwarmen Winter angekündigt. „Doch nun ist die Wetterlage komplett auf mild gekippt“, sagt Jung. An Silvester und Neujahr sei es so warm gewesen wie nie zuvor seit Messbeginn in Deutschland. Regional wurden rund 200 Jahre alte Rekorde gebrochen.

Extra DWD-Wetterbilanz 2022 für Rheinland-Pfalz Eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt, dass 2022 für Rheinland-Pfalz in vielerlei Hinsicht ein Extremjahr war: 2022 war mit einer Durchschnittstemperatur von 11,2 Grad Celsius (8,6 Grad Celsius sind das langjährige Mittel) das wärmste Jahr. Die Sonne schien satte 2095 Stunden (1507 Stunden wären im Schnitt üblich). „Der März glänzte mit einer Rekordsonnenscheindauer und der Sommer war der zweitwärmste und trockenste“, resümiert der Wetterdienst. Der September bescherte Flora und Fauna laut DWD wohltuenden Niederschlag und sorgte so für eine deutliche Entspannung in der vorangegangenen Dürre. An den wärmsten Oktober seit Messbeginn hängte sich ein viel zu milder November. Die Niederschlagsmenge betrug 2022 rund 685 Liter pro Quadratmeter (langjähriger Mittelwert: 807 Liter).

Bis zu 15 Grad: Manche Pflanzen fühlen sich schon im Frühling

„Auch die nächsten Tage bringen den Niederungen in Deutschland kein Winterwetter. Nächste Woche kommt sogar ein neuer Wärmeberg, dann sind wieder Höchstwerte bis zu 15 Grad möglich“, erklärt der Meteorologe. Bis zum 20. Januar 2023 sei in Deutschland für die meisten Menschen kein Winterwetter in Sicht. Nur in den Hochlagen der Mittelgebirge und der Alpen könne es etwas Schnee geben.

Das alles hat Folgen für die Natur, deren Rhythmus durch den extrem trockenen Sommer und den außergewöhnlich langen, warmen Herbst ohnehin durcheinandergebracht worden war. Zwar hat der starke Frost Anfang Dezember so manchem noch fröhlich blühenden Pflänzchen den Garaus gemacht. Dafür strecken Tulpen nun schon übermütig ihre Blätter aus dem Boden, in manchem Garten blühen die ersten Anemonen (was eigentlich im April normal wäre) und auch Haselpollen sind schon unterwegs.

Wenig Hoffnung auf Schnee und Wintersport in Eifel und Hunsrück

Wer Ski fahren will muss sich auch in den Alpen mit weißen Kunstschneebändern begnügen, die durch graues Geröll und grüne Wiesen bergab führen. Am Erbeskopf oder in den Eifel braucht man vorerst gar nicht an Wintersport zu denken.

„Der Osten Europas wird in den kommenden Tagen mit Kaltluft überflutet.“ In Moskau stürzten die Temperaturen auf minus 30 Grad. „Doch bei uns kommt davon nichts an“, sagt Jung.

„Heftig!“ findet er folgende Aussicht: „Der Januar 2023 soll in Deutschland drei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen.“ Das selbst sei ja schon ein sehr warmer Zeitraum gewesen. Da kündige sich ein neuer Rekord an.