Wetter : Vorsicht Autofahrer: Am Mittwoch kann es schneien

Foto: dpa/Arno Burgi

Update Trier Die Meteorologen kündigen leichten Schneefall für den Mittwochmorgen an. Volksfreund-Wetterexperte Dominik Jung sagt einige Zentimeter Schnee bis ins Moseltal voraus. Und wie wird es an den Weihnachtstagen?

Gibt’s weiße Weihnachten? Bis Heiligabend sind es noch knapp zwei Wochen. Und wie dann das Wetter in der Region Trier wird, ist noch mit vielen Unsicherheiten behaftet. Sicher ist dagegen: In der Nacht zum Mittwoch dürfte es auch bei uns ziemlich winterlich werden. Laut Volksfreund-Meteorologe Dominik Jung ziehen im Südwesten ab Dienstagabend Schneefälle auf. Die breiten sich laut Jung im Laufe der Nacht bis ins südliche Rheinland-Pfalz und ins Saarland aus. „Auf den Straßen wird es sehr glatt werden“, so der Diplom-Meteorologe.

Wetter in der Region Trier: Jetzt soll der Schnee auch liegen bleiben

In der Region Trier wird es demnach besonders den Hunsrück treffen. Dort könnten nach Jungs Prognose bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. Aber selbst in Trier und anderswo an der Mosel seien bis zu sechs, sieben Zentimeter Schnee zu erwarten. Und weil es an den darauffolgenden Tagen noch kalt genug ist, bleibt der Schnee auch liegen.

Richtung Eifel dagegen nimmt die Schnee-Wahrscheinlichkeit ab. Am Rhein geht der Schnee nach Angaben des Wiesbadener Meteorologen zeitweise in Eisregen über. In den betroffenen Gebieten ist am Mittwochmorgen regional mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen. „Bitte unbedingt mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen“, rät Jung. Auch am Donnerstag und Freitag sei in der Region Trier noch mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen.

Update Dienstagabend, 13. Dezember: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sei am Mittwochmorgen und -vormittag mit Mengen zwischen einem und fünf Zentimetern zu rechnen. Verbreitet könne es glatt sein.

Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Die Kälte bleibt laut Dominik Jung mindestens bis zum 4. Advent erhalten. Doch danach könnte es deutlich wärmer werden. Genau in der Woche vor Heiligabend setze wahrscheinlich das berühmte Weihnachtstauwetter ein. Dabei wird es zwischen dem 4. Advent und Heiligabend sogar zeitweise sehr windig bis stürmisch werden. Immer wieder fällt bis in die Hochlagen Regen.

„Vielleicht wird es aber ab Heiligabend wieder etwas kälter. Das ist immer noch im Bereich des Möglichen, allerdings recht unsicher. Aktuell stehen die Zeichen nach den Wetterdaten auf grüne Weihnachten – und das bis in die Hochlagen der Mittelgebirge“, sagt Dominik Jung, der Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met ist.