Aktuelle Prognose Wetter: Es kühlt ab – aber nicht lange

Offiziell ist es eigentlich noch kein Sommer, aber das Wetter erweckt den Anschein. Fünf Tage am Stück waren es jetzt um die 30 Grad. Wird es in den kommenden Tagen so weitergehen?

14.06.2023, 12:17 Uhr

Viel Sonne und wenig Regen führt schnell zu Bränden. Foto: dpa/Sebastian Willnow