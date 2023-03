Wetteraussichten Schnee in de Region – Stellenweise kann es glatt werden

In der Nacht Frost und Glätte – das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die bevorstehenden Stunden. In Rheinland-Pfalz kann es zeitweise schauerartigen Schneefall geben, auch bis ins Flachland fallen weiße Flocken. In der Region schneit es teilweise seit Dienstagabend. Die Temperaturen sinken auf 2 bis -2 Grad.