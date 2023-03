Wetter in der Region Unfall in Luxemburg - Schnee in der Region

Am Morgen schneite es in der Region, auch in der Stadt Trier. Und sowohl für Trier als auch die Landkreise Trier-Saarburg, die beiden Eifelkreise und den Kreis Bernkastel-Wittlich warnte der DWD vor geringer Glätte. Am Nachmittag soll der Schnee in Regen beziehungsweise Schneeregen übergehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad.