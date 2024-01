So wird das Wetter in der Region Trier Gefahr vor Glätte: Wann schneit es? Und bleibt der Schnee liegen?

Am Wochenende soll es grau, kalt und teils glatt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden. Am Samstag kann es insbesondere im Norden bei örtlich gefrierendem Sprühregen glatt werden, wie der DWD am Freitag mitteilte. Ansonsten soll es bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus drei Grad weitgehend trocken bleiben. Die dichte Wolkendecke wird zwischendurch durch einzelne Auflockerungen aufgebrochen. Auch in der Nacht kann es örtlich glatt werden.