Warmes Wochenende Wetter in der Region Trier: So warm wird das Wochenende

Trier · Am Wochenende soll das Wetter in der Region Trier eine historische Wärme Deutschland erreichen. Wie die Prognosen aussehen und was das für den Sommer bedeuten könnte.

05.04.2024 , 13:13 Uhr

Foto: dpa/Christian Charisius

Von TV REDAKTION und dpa