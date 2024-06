Wetter in der Region Trier Wird’s jetzt endlich mal Sommer?

Aber das ist erst mal Zukunftsmusik. So richtig sommerlich wird es in den nächsten Tagen nämlich nicht. Am heutigen Dienstag, 11. Juni, müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auf weiterhin wechselhaftes Wetter einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es heiter bis wolkig und zunächst niederschlagsfrei. Am Mittag kann es im Norden gebietsweise zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen, zum Abend hin soll sich die Bewölkung dann aber auch wieder auflockern. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad.