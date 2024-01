Wetteraussichten für das Wochenende Nach dem Regen wird’s kälter - Am Wochenende auch Schnee

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob seine Unwetterwarnung vor Dauerregen für Rheinland-Pfalz und das Saarland am frühen Freitagmorgen auf. An der Mosel bei Trier ging der Pegelstand in der Nacht weiter zurück. Am Morgen wurde dort um 10.15 Uhr ein Pegelstand von 8,20 Meter gemessen. Am Donnerstagnachmittag hatte er noch einen Höchststand von 8,73 Meter erreicht. Bis zum Abend rechnet die Hochwasservorhersagezentrale mit unter acht Meter. Auch in Zeltingen sank der Wasserstand in der Nacht – von 9,17 Meter auf 8,85 Meter am Freitagmorgen.