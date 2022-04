Wetter : Viel Sonne und mildes Frühlingswetter in der Region Trier auch in den kommenden Tagen

Viel Sonne und mildes Frühlingswetter in der Region Trier auch in den kommenden Tagen

Trier Um die Sonne zu genießen, muss man in den nächsten Tagen nicht in die Ferne fahren. Denn die Meteorologen haben für die Region Trier gute Aussichten. Nur Allergiker müssen eine Sache beachten.

In der Region Trier gibt es zumindest wettermäßig kaum Gründe die Koffer zu packen. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach melden für die kommenden Tage gute Aussichten und angenehme Frühlingstemperaturen.

Wetter: Überwiegend heiter bis sonnig

Am Mittwochnachmittag bleibt das Wetter überwiegend heiter bis sonnig – die Temperatur steigt auf 14 bis 18 Grad. In der Höhenlage kann es mit 13 Grad allerdings noch etwas frischer werden.

Serie: „Listicles - Das Leben in Listen“ : Ausflugstipps! Zehn schöne Städte, die man von Trier in zwei Stunden erreichen kann

Auch am Abend und in der Nacht soll es trotz einiger dichtere Wolkenwolkenfelder niederschlagsfrei bleiben. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht zwischen 6 und 2 Grad. In der Eifel können die Temperaturen stellenweise sogar auf 0 Grad abfallen. Dadurch kann es dort auch vereinzelt zu leichtem Frost kommen.