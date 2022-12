Wetter : Spiegelglatte Straßen am Montag - ab morgen wird es wärmer

Symbolbild Foto: dpa/Jan Woitas

Update Region Trier Stellenweise eisglatt war es in der Nacht zu Montag und am Morgen: Fußgänger und Autofahrer mussten auf ihren Wegen aufpassen, Busse fuhren nicht. Doch ab Dienstag klettern die Temperaturen nach oben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von TV REDAKTION und Miguel Castro

Am Montagmorgen ist es in der Region Trier stellenweise glatt gewesen. Wo nicht gestreut, konnten sich Wege und Bürgersteige in Rutschstrecken verwandeln für Fahrzeuge, Radfahrerinnen und Radfahrer und Fußgängerinnen und Fußgänger. Der Deutsche Wetterdienst warnte für die nacht und den Montagmorgen vor Glättegefahr. Erst zum Montagvormittag hin sollte sich die Situation allmählich entspannen, noch gilt für Teile der Region eine Warnung vor gefrierendem Regen.

Polizei: Glatt und Unfälle

Auf den Straßen war es am Morgen „weitestgehend unproblematisch“, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. Es sei glatt auf Nebenstrecken in der Stadt Trier und in Höhenlagen gewesen, die Hauptstrecken waren gestreut. Bis zum Montagmorgen gab es infolge Glätte 33 Unfälle in ganz Rheinland-Pfalz - vorwiegend im Raum Koblenz und Trier, bei denen vier Menschen leicht verletzt worden. Wegen des Unwetters kam es demnach zu Zusammenstößen von Fahrzeugen auf den rutschigen Straßen. Teils prallten die Autos auch gegen Leitplanken. Der Gesamtschaden aller Unfälle lag bei etwa 83 000 Euro. Nur in der Region Trier waren es laut Polizei fünf Unfälle. Eine Person wurde im Bereich Idar-Oberstein leicht verletzt. Der Sachschaden habe bei allen fünf Unfällen etwa 5500 Euro betragen.

Eine Straße am Montagmorgen in Trier-Filsch Foto: TV/Thomas Roth

Buslinien fallen aus wegen Glatteis - Züge verspäten sich

Die glatten Straßen hatten auch Folgen für den öffentlichen Personennahverlehr in der Region Trier: So gab es laut Verkehrsverbund Region Trier (VRT) am Montagmorgen Ausfälle im Saargau (Linien 240, 243, 290, 298, 245, 292, 244, 291, 293 und 296). In Butzweiler (Kreis Trier-Saarburg) konnten laut VRT die Haltestellen Kordeler Straße, Ponter Weg und Im Mont zeitweise nicht angefahren werden. Auch im Eifelkreis wurde aus mögliche Ausfälle von Busfahrten wegen Glatteis hingewiesen, sowohl in der Südeifel als auch im Raum Waxweiler, Arzfeld, Neuerburg, Körperich, Bitburg und Prüm. Aktuelle Störungsmeldungen gibt es auf der Website des VRT.

Beeinträchtigungen sind am Montag bundesweit auch im Bahnverkehr möglich: Aufgrund von starkem Eisregen und Eisbildung hat die Deutsche Bahn bis auf weiteres die Höchstgeschwindigkeit ihrer Züge abgesenkt. Zugreisende sollten daher mit Verspätungen rechne, teilt der Verkehrskonzern mit. Aktuelle Fahrpläne können auf der Internetseite der Bahn abgerufen werden. Zudem könnten Bahnsteige vereist sein.

Am Flughafen Findel in Luxemburg lief der Flugbetrieb regulär weiter. Ein Lufthansa-Flug nach Frankfurt wurde allerdings am Montagmorgen gestrichen - was mit den Ausfällen am deutschen Drehkreuz zusammenhängen könnte.

Stadt Trier: Wann gestreut werden muss

Die Stadt Trier hatte in einer Pressemitteilung alle Menschen gebeten, die in der Nacht zum Montag und am Wochenbeginn in Trier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Auto und Lastwagen unterwegs sind, um besondere Vorsicht. Der städtische Winterdienst wollte sich laut Stadt zunächst auf für den Verkehr wichtige Durchgangsstraßen, Steigungen und Gefällstrecken konzentrieren. In Trier seien das etwa 250 Kilometer von insgesamt 560 Kilometern Straßen und Wegen im Streuplan. Die Stadt wies daher noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Wege vor Häusern und Wohnungen oder zu Grundstücken von den Anliegern gestreut werden müssen.

Laut der Straßenreinigungssatzung ist der Winterdienst auf Gehwegen so zu leisten, dass Gehwege und Gehstreifen auf Fahrbahnen während der üblichen Verkehrszeit für Fußgänger ohne Gefahr nutzbar sind. Die übliche Verkehrszeit beginnt werktags um 7 Uhr, am Wochenende um 8 Uhr und sie endet jeweils um 21 Uhr. Als Streumaterial sind Sand, Streusalz, feine Asche, Sägemehl oder andere geeignete Stoffe zu verwenden.

Aktualisierte Informationen und Unwetterwarnungen zum Wetter finden sie im Internet unter www.dwd.de oder in der App „Warnwetter“ des Deutschen Wetterdienstes.

Wetteraussichten ab Dienstag: Es wird wärmer

Ab morgen ist Winter in Deutschland kaum noch ein Thema, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Im Westen erreichen die Höchstwerte bis zu 10 oder 11 Grad, teilt der Meteorologe mit. Die Wetteraussichten: