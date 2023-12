Rund ums Fest Sturm und Regen statt Eis und Schnee – So wird das Wetter an Weihnachten

Hohe Chancen auf weiße Weihnachten sieht wetter.de derzeit nur in Regionen, in denen man es schon vermuten könnte. Am ehesten wird das Wetter in hohen Langen wie im Erzgebirge, Fichtelgebirge oder dem Alpenraum mitspielen. Am wenigsten ist im Norden mit Schnee an Weihnachten zu rechnen.