Verkehr : Glatteis: Unfälle in der Region - So wird das Wetter am Dienstag

Glatteis: Unfälle in der Region - So wird das Wetter am Dienstag

Update Vereinzelte Unfälle und Einschränkungen im Busverkehr: Am Montagvormittag mussten sich Autofahrer und Fußgänger vor Glätte in Acht nehmen - und das gilt auch für den morgigen Dienstag.

Wer am Montagmorgen unterwegs war, musste sich an manchen Stellen festhalten. Für die Region galt eine Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), insbesondere für Trier, Trier-Saarburg und den Hunsrück.

Davon betroffen war auch der Busverkehr: So meldete der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) am Vormittag, dass mehrere Straßen für Busse im Hochwald nicht befahrbar gewesen seien. Dadurch konnte es zu Verspätungen und Ausfällen auf mehreren Linien kommen. Genannt wurden in der Mitteilung unter anderem die Verbindungen 200 (Trier-Hermeskeil), 204 (Hermeskeil-Hinzert-Pölert), 230 (Trier-Gusterath), 239 (Saarburg-Vierherrenborn) oder 240 (Kell am See - Mandern). Auch im Eifelkreis musste wegen Straßenglätte unter anderem auf den Linien 400 (Bitburg-Welschbillig) oder 410 (Bitburg-Irrel) mit Störungen gerechnet werden. Am Mittag wurden die Störungshinweise aufgehoben. Aktuelle Hinweise gibt es auf der Störungsseite des VRT.