Was das Wetter bringt : Glättegefahr: Auf diesen Buslinien kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen

Symbolbild. Foto: dpa/Matthias Bein

Update Auf den Straßen sollte man sich am Montagvormittag vor Glätte in Acht nehmen. Auch mehrere Busverbindungen im Hochwald und in der Eifel sind betroffen.

Von DPA und TV Redaktion

Zu Beginn der neuen Woche ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland trüb und regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Glättegefahr in Trier, Trier-Saarburg und im Hunsrück. Auch in der Eifel kann es zu Verkehrsbehinderungen wegen Glätte kommen.

Betroffen ist auch der Busverkehr: So meldet der Verkehrsverbund Region Trier (VRT), dass derzeit mehrere Straßen für Busse im Hochwald nicht befahrbar seien. Dadurch komme es zu Verspätungen und Ausfällen auf mehreren Linien. Betroffen seien unter anderem die Verbindungen 200 (Trier-Hermeskeil), 204 (Hermeskeil-Hinzert-Pölert), 230 (Trier-Gusterath), 239 (Saarburg-Vierherrenborn) oder 240 (Kell am See - Mandern).

Im Eifelkreis sei wegen Straßenglätte unter anderem auf den Linien 400 (Bitburg-Welschbillig), 410 (Bitburg-Irrel) und 431 mit Störungen zu rechnen. Eine aktuelle Übersicht gibt es auf der Störungsseite des VRT.

Info: Aktuelle Fahrpläne des VRT sind hier abrufbar.

Am Montag werden Höchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad und im Bergland zwischen null und vier Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Es ist mit vereinzelten Schauern bei starker Bewölkung zu rechnen. Am Nachmittag kann es teilweise auflockern. Im Bergland werden Schnee und teilweise starke Böen erwartet.

In der Nacht auf Dienstag erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen zwei und null Grad, in höheren Lagen sind minus zwei Grad möglich. Die Nacht bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Im Bergland besteht Glättegefahr. Der Dienstag bleibt weiterhin stark bewölkt und zeitweise regnerisch. In höheren Lagen kann anfangs Schnee fallen, im Laufe des Tages ist allerdings auch dort vermehrt mit Regen zu rechnen. Die Glättegefahr besteht weiterhin. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von zwei bis vier Grad zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:230129-99-399848/2

(dpa)