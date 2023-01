Verkehr : Wetter in der Region: Vorsicht vor Glätte

Update Vereinzelte Unfälle und Einschränkungen im Busverkehr: Am Montagvormittag mussten sich Autofahrer und Fußgänger vor Glätte in Acht nehmen - und das gilt auch für den heutigen Dienstag.

Es könnte am Dienstagmorgen in der Region an manchen Stellen glatt sein - doch auf auf den Straßen scheint es keine größeren Probleme zu geben. Über glatteisbedingte Unfälle sei bislang nichts bekannt, teilt etwa ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit.

Auch der Busverkehr ist offenbar nicht beeinträchtigt. Im Hochwald allerdings könnte einzelne Fahrten am Morgen ausfallen oder eingeschränkt sein, konkret auf den Linien 237, 238 und 239, wie der Verkehrsverbund Trier (VRT) auf seiner Website mitteilte.

Glatteis: Verkehrsbehinderungen und Unfälle am Montag

Wer am Montagmorgen unterwegs war, musste sich mancherorts festhalten. Für die Region galt eine Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), insbesondere für Trier, Trier-Saarburg und den Hunsrück.

Davon betroffen war auch der Busverkehr: So meldete der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) am Vormittag, dass mehrere Straßen für Busse im Hochwald nicht befahrbar sein könnten. Dadurch konnte es zu Verspätungen und Ausfällen auf mehreren Linien kommen. Genannt wurden in der Mitteilung unter anderem die Verbindungen 200 (Trier-Hermeskeil), 204 (Hermeskeil-Hinzert-Pölert), 230 (Trier-Gusterath), 239 (Saarburg-Vierherrenborn) oder 240 (Kell am See - Mandern). Auch im Eifelkreis musste wegen Straßenglätte unter anderem auf den Linien 400 (Bitburg-Welschbillig) oder 410 (Bitburg-Irrel) mit Störungen gerechnet werden.

In der Tat fielen von 6 Uhr bis 8:30 Uhr morgens einzelne Busfahrten im Gebiet zwischen Trier, Thalfang, Erbeskopf, Hermeskeil, Zerf und Pluwig aus, wie eine Sprecherin des VRT auf Nachfrage mitteilte. So seien zum Beispiel folgende Fahrten ausgefallen:

Zwischen Kell am See, Bahnhofstraße 7:11 Uhr und Hermeskeil Donatusplatz 7:47 Uhr (auf der Linie 233)

Zwischen Zerf, Niederzerf Schulzentrum 7:25 Uhr und Kell am See, Realschule Plus 7:43 Uhr (auf der Linie 238)

Zwischen Lorscheid, Kita 6:52 und Hermeskeil, Donatusplatz (auf der Linie 205). Betroffen waren dadurch Schülerinnen und Schüler aus der Realschule plus Kell am See und der IGS Hermeskeil.

Die befürchteten Störungen im Gebiet zwischen Neuerburg, Bitburg, Trier und Echternach blieben hingegen aus – hier musste keine Fahrt ausfallen. Aktuelle Hinweise gibt es auf der Störungsseite des VRT. Aktuelle Fahrpläne des VRT sind hier abrufbar.

Glatteis: Wenige Unfälle in der Region, ein Toter im Saarland

Nach Angaben der Polizei blieb es am Montag in der Region trotz Glättegefahr überwiegend ruhig. Auf Nachfrage teilten etwa die Polizeidienststellen in Hermeskeil und Prüm mit, dass es nur wenige Unfälle mit Blechschaden gegeben habe - sechs rund um Hermeskeil, zwei bei Prüm. In den Gebieten um Morbach, Schweich und Saarburg gab es keine Vorkommnisse.

Im Saarland hingegen sah es anders aus: Rund 130 Unfälle, einer davon tödlich, musste die Polizei aufnehmen, wie die Saarbrücker Zeitung mitteilt. So verlor ein 64-jähriger Autofahrer in Friedrichsthal auf einer abschüssigen und leicht kurvigen glatten Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Auto kollidierte mit einer Schutzplanke, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte rund fünf Meter tief auf einen Gehweg. Das Auto habe sich im Fallen überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann, der alleine im Fahrzeug war, starb noch an der Unfallstelle.

In Saarbrücken sorgte Glätte am Montagmorgen zudem dafür, dass die Busse des Verkehrsbetriebs Saarbahn für rund 45 Minuten nicht fuhren. Pendler mussten sich auf Verspätungen einstellen.

So wird das Wetter am Dienstag und Mittwoch

Die Höchsttemperaturen betragen am Montag fünf bis sieben Grad, im Bergland null bis vier Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten Tiefstwerte von drei bis ein Grad, in höheren Lagen kann es bis auf minus ein Grad abkühlen. Es besteht Glättegefahr.

Der Dienstag bleibt weiterhin stark bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. In höheren Lagen kann Schnee fallen. Die Glättegefahr dauert an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von null bis vier Grad zu rechnen.

Das ungemütliche Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort. Bei wiederholten Schauern und teils stürmischen Böen sind auch kurze Gewitter möglich. Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen fünf und neun Grad und im Bergland zwischen ein und vier Grad.

