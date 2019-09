Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird regnerisch

Offenbach Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit viel Regen und einem wolkenverhangenem Himmel. Am Montag ist es vor allem am Morgen regnerisch, doch im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

