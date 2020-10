Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt wechselhaft

Mainz Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt weiterhin wechselhaft. Am Dienstagvormittag ist es wolkig bis heiter, vereinzelt sind auch Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Nach einem trockenen Abschnitt am Nachmittag ziehen am Abend von Westen her Wolken und Regen auf. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 9 bis 5 Grad ab.