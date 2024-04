DWD-Prognose Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt winterlich

Der Mittwoch startet wechselnd und teils stark bewölkt, im Tagesverlauf ist mit Schauern und Graupelgewittern zu rechnen, in Hochlagen ist auch Schnee möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad, in Hochlagen um die 4 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es erneut Frost in Bodennähe geben. Am Donnerstag bleibt es winterlich: Mit Schauern, teilweise mit Graupel gemischt, und im Bergland erneut mit Schnee.