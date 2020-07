Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zur Wochenmitte wechselhaft. Bei lockerer Quellbewölkung zeigt sich am Dienstag oft die Sonne, nur im Nordosten ist es zeitweise wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad bleibt es trocken. Am Mittwoch wird es im Norden zunehmend stark bewölkt, in der Südhälfte bleibt es zunächst heiter. Ab der Mittagszeit kann im Norden etwas Regen fallen, sonst ist es trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad. Am Donnerstag bleibt es laut DWD stark bewölkt. Im Norden fällt bei Höchstwerten von bis zu 25 Grad zeitweise Regen.