Prognose : Wetter heute nicht nur sonnig: In Rheinland-Pfalz und Saarland rollen die Gewitter heran

Wetter heute nicht nur sonnig: In Rheinland-Pfalz und Saarland rollen die Gewitter heran

Offenbach Auch wenn das Wetter zunächst freundlich aussieht, wird es am Donnerstag im Laufe des Tages ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst liefert auch eine Vorhersage für das Wochenende.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es am Donnerstag bei heißen Temperaturen zu starken Gewittern sowie Starkregen kommen. Am Wochenende wird es sonniger und etwas weniger heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.