Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland bleibt ungemütlich

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Auch zum Wochenstart müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit ungemütlichem Wetter rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Sonntag bestimmen Wind, Regen und teils auch Schnee die Wetterlage in beiden Ländern.

Im Laufe des Tages kann es örtlich jedoch etwas aufklaren. In der Nacht zum Montag werden niedrige Temperaturen zwischen zwei und null Grad erwartet. Teilweise kann es daher glatt werden. Starke bis stürmische Böen könnten hinzukommen. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag bei drei bis sieben Grad.

Am Dienstag hält sich ein ähnliches Bild mit trübem Wetter. Es kann zu Schauern und Schneeregen kommen, die Höchstwerte liegen bei vier bis sieben Grad. Am Mittwoch wird es dann mit sechs bis zehn Grad wärmer, es bleibt aber windig und bewölkt, teilweise auch regnerisch.

