Vorhersage : Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland: Deutscher Wetterdienst warnt für die nächsten Tage

Offenbach Die Wetteraussichten sind im Augenblick eher trübe - und sie sind teilweise gefährlich. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte diese Warnung der Meteorologen auf jeden Fall beachten.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es in den kommenden Tagen immer wieder neblig und glatt werden. Am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch ist gebietsweise mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Dienstag lockert es im Tagesverlauf von Südwesten her zunehmend auf. Gebietsweise lässt sich sogar die Sonne blicken. Es ist trocken bei fünf bis acht Grad.