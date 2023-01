Rutschgefahr : Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Vorsicht auf den Straßen! Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte. Wo es rutschig werden kann und wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

Schnee und überfrierende Nässe sorgen am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland mitunter für glatte Straßen. Bis zum Mittag besteht bei Höchstwerten bis zwei Grad vor allem im Bergland Glatteisgefahr durch gefrierende Nebelnässe oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In der zweiten Tageshälfte setzt von Nordwesten her leichter Schneefall ein, der bis zum Abend auch die Vorderpfalz erreicht. Im Bergland kann es bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben, in tieferen Lagen fällt meist Schneeregen. Der Wetterdienst warnt vor örtlicher Glätte auf den Straßen.