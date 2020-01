Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland wird freundlich

Die Knospe eines Apfelbaums wird vom Sonnenlicht angeleuchtet. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Dienstag heiter und trocken. Das liege an der für die Jahreszeit eher milden und feuchten Meeresluft, die das Wetter bestimme, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

