Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland wird freundlich

Der Park vor der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen sonnig und trocken. Der Himmel bleibt am Dienstag und Mittwoch wolkenlos, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Donnerstag ziehen wieder einige Wolkenfelder über die zwei Bundesländer hinweg.



