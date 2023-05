Viel Regen im Mai Dauerregen und Gewitter – Vereinzelt Hochwassergefahr in Rheinland-Pfalz

Das schwüle Regenwetter der letzten Tage setzt sich auch in der neuen Woche fort. Es wird einer der nassesten Maimonate der letzten Jahre, verspricht der Medienmeteorologe Dominik Jung. Aktuell bremst ein Hoch im Osten die Gewitter und Schauer aus und hält sie über dem Südwesten Deutschlands an Ort und Stelle. Dadurch kann es immer wieder an denselben Orten in Rheinland-Pfalz zu Starkregen kommen. Die Folge können laut Jung teils Sturzfluten, vollgelaufene Keller oder Hangrutsche sein.