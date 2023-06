Prognose Große Gewitter, große Hitze – So wird das Wetter am langen Wochenende

Doch die Hitze kann auch gefährlich werden. Zwar gebe es einzelne Schauer und Gewitter – „die sind aber bei weitem nicht flächendeckend und werden die aktuelle Trockenheit in den meisten Regionen keinesfalls beenden“, sagt Jung. „Nach den neusten Monatstrends fällt der Juni wohl viel zu trocken aus. Das gilt nun auch für den Juli. Auch da soll es deutlich weniger Niederschlag als üblich geben“, so der Wetterexperte. „Es drohen weitere Wald- und Wiesenbrände in Deutschland.“