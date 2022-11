Prognose : Wetter in Rheinland-Pfalz wird zum Wochenende ungemütlich

Offenbach Vor Kurzem gab es noch sommerliches Wetter, doch damit ist es jetzt vorbei. Das zeigen die Aussichten, die der Deutsche Wetterdienst für die Zeit bis zum Sonntag liefert.

Am ersten Wochenende in November erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Herbst-Wetter. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis wolkig werden. Es bleibe bis in den Nachmittag niederschlagsfrei, ab dann ziehe vor allem im Westen Regnen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15 Grad, in Hochlagen bei 11 Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es wolkig und regnerisch, die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad ab.