Wetteraussichten Der 1. Mai wird ein perfekter Sommertag - Und wie geht es dann weiter?

Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich in der kommenden Woche auf höhere Temperaturen freuen. Die neue Woche startet bewölkt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Schauer bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen um 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag tritt ebenfalls vereinzelt etwas Regen auf, bei 11 bis 6 Grad.