Wetter : Am Wochenende 30 Grad: Nächste Woche schwülwarm bis heiß und heftige Gewitter! (Video)

Trier Am Wochenende werden im Westen und Südwesten erneut bis zu 30 Grad erwartet. Die kommende Woche wird dann aber zu einer Berg- und Talfahrt. Ob endlich Regen kommt und was die Vorhersage über den kommenden Sommer sagt.

Der Mai wird gerade zum Hochsommermonat. Stand Freitag ist es rund 2,7 Grad wärmer als das Klimamittel 1961 bis 1990. Diese Abweichung nach oben wird laut TV-Wetter-Experte Dominik Jung weiter zunehmen, denn es geht insgesamt sehr warm weiter. Schon am Wochenende werden im Westen und Südwesten – auch in Rheinland-Pfalz – bis zu 30 Grad erwartet. Nächste Woche wird es wechselhaft.

Montag bis Dienstag: Schauer, Gewittern und Starkregen

Montag auf Dienstag bildet sich einmal quer über Deutschland eine Luftmassengrenze mit Schauer, Gewittern und Starkregen. Derzeit wird dieser einmal von der Nordsee bis zum Erzgebirge berechnet und zwar von Montag auf Dienstag. Wo sie am Ende letztlich genau liegen wird, muss man abwarten. In diesem Bereich kann es Starkregen und Hagel geben, drumherum ist es warm bis schwülwarm.

Wetter: Maitage ungewöhnlich warm

TV-Wetter-Experte Dominik Jung sagt: „An den aktuellen Temperaturabweichungen kann man erkennen wie ungewöhnlich warm die ersten 12 Maitage sind.“ Teilweise sei es aktuell wärmer als an so manch einem Sommertag im vergangenen Sommer 2021. „Wir bekommen fast täglich Sommertage und hatten sogar schon einen Hitzetag. Wir hatten in diesem Mai an vielen Orten schon drei Sommertage. Im vergangenen Mai waren es bis Monatsende insgesamt nur drei Sommertage gewesen.“