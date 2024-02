Grau statt sonnig Sturmböen angekündigt: Wie wird das Wetter?

Auch am Freitag könne es laut DWD in Rheinland-Pfalz vereinzelnd zu Schauer kommen, teils auch mit Graupel, in höheren Lagen auch mit Schnee. Es bleibt aber weiterhin mild bei Temperaturen von maximal sieben bis elf Grad. Kurze Gewitter möglich. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt Schauer, in Hochlagen Schneeschauer. Tiefstwerte zwischen 3 und 0 Grad.