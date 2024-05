Regen und Gewitter Unwetter zum Wochenende: Wie viel wird die Region Trier davon abbekommen?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung stellt für den Wetterdienst wetter.net fest, dass die hohen Regenmengen ab Freitag vor allem Sachsen, Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg treffen werden. Die angekündigten Werte von über 100 Liter pro Quadratmeter erinnern durchaus an die Entwicklung, die zuletzt das Saarland überflutet hatte. Von Freitag bis Sonntag wird es also ernst. Jung erwartet massives Hochwasser an Main, Donau und Elbe. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert eine Gefahrenlage. Am Samstag wird im Südosten Deutschlands so starker Dauerregen erwartet, dass stellenweise ein „extremes Unwetter“ zu erwarten ist.