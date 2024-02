Wie wird das Wetter? Orkanartig: Schwere Sturmböen in Hunsrück und Eifel

Wer dieser Tage eine Reise in andere Teile von Deutschland plant: Auch da wird es regnerisch und windig sein. Nach Angaben von Wetterexperte Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, ist mit Sturm (und Orkan an der Küste im Norden), milden Luftmassen und jeder Menge Regen zu rechnen – nur nicht mit einer Rückkehr des Winters. „Auch der Februar entwickelt sich genauso wie es die langfristigen Wettermodelle schon vor Monaten angekündigt hatten, nämlich extrem mild. Aktuell hat der Monat eine mittlere Temperatur von 7,1 Grad. Ein normaler März hat typischerweise eine mittlere Temperatur von 4,6 Grad, da liegen wir in diesem Jahr schon im Februar voll drüber“, so Jung in einer aktuellen Mitteilung.