Prognose für diese Woche Wetter: Temperatursturz und starke Gewitter - Rund 20 Grad kälter!

„Deutschland schwitzt munter vor sich hin. Am Wochenende haben wir im Südwesten bis zu 36,5 Grad gemessen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Die schwülen Luftmassen machen dabei die meisten Probleme. Man schwitzt schon bei jeder noch so kleinen Bewegung. Die Luftfeuchte lag im Süden stellenweise bei mehr als 60 Prozent und das bei Höchstwerten über 30 Grad. Das ist so schwül wie in den Tropen und belastet so manchen Kreislauf. Wann wird das endlich wieder etwas besser? Da brauchen wir noch etwas Geduld. Heute, morgen und am Mittwoch geht das schwüle Wetter weiter. Dabei bleibt es sehr warm bis heiß. Besonders in der Landesmitte und im Süden werden Höchstwerte um 30 bis 37 Grad gemessen. Erst zum Donnerstag kann es dann aus Westen erste Schauer und Gewitter geben, die sich am Freitag über weite Teile von Deutschland ausbreiten. Dabei sind dann auch wieder Unwetter möglich.