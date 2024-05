Wettervorhersage Nach dem Unwetter: So wird das Wochenende in der Region Trier

Trotz grauer Wolken und vereinzeltem Regen, heißt es am Freitag aber zunächst aufatmen. Das Unwetter-Tief zieht im Laufe des Nachmittags in Richtung Nord-Osten ab und der Himmel lockert auf. In vielen Teilen der Region Trier soll es laut Deutschem Wetterdienst trocken bleiben. Das Thermometer schafft es am Freitag auf maximal 17 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 3 Grad in der Eifel.