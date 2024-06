Deutscher Wetterdienst Wetter in RLP und Saarland wieder sommerlicher

Sonne und Temperaturen um die 20 Grad: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich zum Wochenende wieder sommerlicher. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach heiteres bis sonniges Wetter mit einigen Wolken. Es bleibt aber trocken bei 19 bis 25 Grad mit den höheren Werten in der Vorderpfalz. In der Nacht zum Samstag bleibt es ein wenig bewölkt und trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und 6 Grad, in der Eifel bis 3 Grad. Zum Ende der Nacht bildet sich örtlich flacher Dunst oder Nebel.