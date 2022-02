Schlechte Aussichten : Wetter in Rheinland-Pfalz: Ungemütliche Aussichten für Eifel und weitere Regionen

Offenbach Für Rheinland-Pfalz und das Saarland hat der Deutsche Wetterdienst keine angenehme Prognose. Nach einer Auflockerung an vielen Orten bringt das Wetter unter anderem starken Regen.

Ursache dafür ist Sturmtief „Roxana“, das von Island am Sonntag nach Skandinavien zieht. „Seine Ausläufer erreichen dabei zunächst den Norden Deutschlands, am Sonntag auch die Mitte und später den Süden des Landes“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.