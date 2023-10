Wetteraussichten Sturm- und Hochwassergefahr steigen - Wie sieht es mit dem Wintereinbruch aus?

„Damit steigt das Potenzial für schwere Stürme und jede Menge Regen auch bei uns immer weiter an. In den kommenden 7 bis 14 Tagen berechnen die Wettermodelle besonders im Westen und Süden viel Regen und auch jede Menge Wind“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Mit jeder neuen Berechnung tauchen irgendwo schwere Sturmböen und sogar Orkanböen auf, zeitweise sogar über Deutschland. „Das alles deutet darauf hin, dass wir in den nächsten Tagen mit einem sehr hohen Sturm- und Orkanpotenzial rechnen müssen. Dazu der viele Regen. Das wiederum könnte im Südwesten zu Hochwasser führen. Dort werden 100 bis 150 Liter Regen erwartet. Es brodelt gewaltig in der Wetterküche!“, so Jung weiter.