Wetter in Rheinland-Pfalz Abkühlung mit starken Gewittern - Unwetterwarnung für Teile der Region

Während am Donnerstag noch Temperaturen zwischen 23 und 33 Grad erreicht werden und es meist sonnig und trocken bleibt, kann sich der Südwesten bereits auf vereinzelte Gewitter einstellen. Dort kann es bereits heute zu mehr Wolken kommen. In Trier erreicht das Thermometer 28 Grad, in Bitburg ist es etwas kühler mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad. In Saarbrücken hingegen drohen trotz 30 Grad schon am Nachmittag Regenfälle und teils Gewitter.