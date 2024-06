Aussichten für Region Trier Zwischen Sonne und Wolken-Wetter: So wird das Wochenende

Im Westen sieht das Wetter hingegen sehr viel freundlicher aus. In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es laut DWD am Freitag und Samstag trocken. Am Sonntag gibt es wohl nur Regen im Saarland und in der Pfalz. Die Region Trier sollte demnach nicht von Niederschlägen betroffen sein. Es gibt aber nicht überall gleich viel Sonne. An manchen Orten muss man auch mit bedecktem Himmel rechnen.