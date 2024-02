Drohen weitere Sturmböen? Überraschende Aussichten: So wird das Wetter am Wochenende

Schwere Sturmböen und Regenfluten haben in der vergangenen Nacht (22. auf 23. Februar 2024) für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Vielerorts sind Bäume auf die Straßen gestürzt, in Wittlich flog sogar ein Trampolin durch die Luft. Auch am heutigen Freitag (23. Februar 2024) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Region Trier vor Sturmböen, die mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h auftreten. Mit Blick auf das Wochenende stellt sich also die Frage, ob man sich auch in den nächsten Tagen auf Sturmböen und heftige Regenfälle einstellen sollte.