Schlechtes Wetter von Westen Der Herbst ist da! Und er bringt Regen und Hagel

Trier · Nachdem der Sommer noch in die Verlängerung gegangen ist, war es das jetzt wohl. In dieser Woche kann es in der Region täglich zu Regenschauern kommen. Doch dann beschert der sogenannte Altweibersommer schönes Wetter.

18.09.2023, 15:34 Uhr

Eine Woche lang soll es jetzt regnen, doch dann wird es wieder schön. Foto: dpa/Patrick Pleul