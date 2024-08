Abkühlung in Sicht Nach Rekord-Temperaturen: Die Hitze macht bald Pause

Am Freitag geht es zunächst sonnig und sommerlich mit knapp unter 30 Grad in Trier und bis zu 25 Grad in der Eifel weiter. Dann stehen die nächsten Gewitter an: In Trier und Wittlich kann es am Samstag krachen, für Sonntag sind in der Region vielerorts Regenschauer angesagt. Die Temperaturen fallen dann auf knapp über 20 Grad, für Teile der Vulkaneifel sind sogar 18 Grad prognostiziert.