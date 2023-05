Prognose Erst Bodenfrost, dann Hitze: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Von einem „rasanten Wetterwechsel“ spricht TV-Wetterexperte Dominik Jung, wenn er auf die kommenden Tage schaut: Am Mittwoch und an Christi Himmelfahrt gibt es in Deutschland Bodenfrost. „Die Nacht auf Donnerstag ist oft klar und deswegen kühlt es auch so stark aus“, sagt der Meteorologe. Doch nicht für lange: „Am Feiertag selbst bekommen wir landesweit viel Sonnenschein, 12 bis 14 Sonnenstunden sind möglich“ – auch der Freitag wird sonnig.