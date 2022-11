Temperaturen : Wetteraussichten: Kommt die sibirische Kälte zu uns?

Wetter

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Montag den ganzen Tag über bedeckt mit Höchsttemperaturen von fünf bis neun Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es dicht bewölkt bei zeitweise leichtem Regen. Mit Glätte ist voraussichtlich erst wieder in der Nacht zu Mittwoch zu rechnen. Hier kann es im höheren Bergland auf minus ein Grad abkühlen. Am Donnerstag zeitweise Regen oder Sprühregen. In der Nacht zum Freitag bedeckt und Regen und Sprühregen, im Bergland allmählich in Schnee übergehend. Temperaturrückgang auf +2 bis -2 Grad. Glättegefahr. (dpa/red)