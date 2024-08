Wettervorhersage Wetter kurz wechselhaft vor dem Wochenende

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird vor dem Wochenende kurz ungemütlicher. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Nachmittag einige Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen. Dabei wird es wieder warm, mitunter auch heiß: Die Werte steigen auf bis zu 32 Grad in der Vorderpfalz. Mit 25 bis 27 Grad wird es im nördlichen Bergland etwas kühler.