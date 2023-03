Neue Prognose : Die letzten Schneefälle des Jahres kommen – so geht es nächste Woche mit dem Wetter weiter

Die letzten Schneefälle des Jahres kommen – so geht es nächste Woche mit dem Wetter weiter

Der März wird uns eher milde Temperaturen bringen, sagen die aktuellen Prognosen. Es steht aber in Deutschland noch eine Abkühlung bevor, die im Westen Schnee mit sich bringt.

Die letzten Vorhersagen für den März waren positiv für alle, die sich ein baldiges Ende des Winters erhoffen. Es wird im Moment zwar nicht ganz so warm, wie es teilweise zum Karneval schon war. TV-Wetterexperte Dominik Jung geht aber davon aus, dass die Temperaturen nach einer zwischenzeitlichen Abkühlung ab dem 10. bis 15. März herum wieder milder werden.

Bis zu 15 Grad sollen zur Monatsmitte möglich sein. Doch davor muss man sich noch einmal auf Schnee einstellen. „Die goldene Regel lautet nicht umsonst Winterreifen von O bis O, von Oktober bis Ostern“, erinnert der Meteorologe. Denn er weiß, wie es mit dem Wetter in der kommenden Woche weitergeht.

Winter-Wetter kehrt noch einmal mit Schnee zurück

Besonders in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollte man aufpassen. Im Westen kann es bis in tiefe Lagen Schnee geben. Es ist mit Glätte auf den Straßen zu rechnen.

„Aktuellen messen wir bis zu 11 oder 12 Grad“, sagt Dominik Jung. Seine Prognose zeigt nun, dass das Thermometer um den Mittwoch herum wieder in Richtung des Gefrierpunkt fallen kann. Allen Hoffnungen, dass die Spitzentemperaturen dieses Jahres bald wieder erreicht werden, erteilt er einen Dämpfer: „Also 20 Grad plus X sind aktuell nicht in Sicht. Das wäre aber auch für die Jahreszeit schon wieder viel zu warm.“