Nach sommerlichen Tagen Rekord-Februar, Rekord-März – und was macht das Wetter im April?

Am Wochenende war in Deutschland schon beinahe Sommer. Überall sind die Temperaturen gestiegen, auch in der Region Trier war es ein herrliches Wetter, um draußen Sonne zu tanken. Ein Höchstwert vom Samstag: In Bernkastel-Kues wurden 26,9 Grad gemessen. Sogar in der Eifel wurde es teils über 22 Grad warm.